Exposition architecture les Modèles Innovation Villeneuve-d’Ascq

Exposition architecture les Modèles Innovation Villeneuve-d’Ascq samedi 20 septembre 2025.

Exposition architecture les Modèles Innovation

Chemin du Chat Botté Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-20 18:30:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

**Samedi 20 et dimanche 21 septembre de 14h30 à 18h30, admirez l’exposition de l’ENSALP sur les modèles Innovation, cette architecture des années 1970 très représentée à Villeneuve d’Ascq.**

Dans la France d’après-guerre, les logements de masse fleurissent pour reloger la population. Considérés un temps comme symbole de modernité, ceux-ci sont progressivement remis en question. Dans les années 1970, une vague de renouvellement des logements collectifs voit ainsi le jour, axée sur l’innovation. Cela donne naissance à une architecture pleine d’originalité comme les pyramides du quartier Château.

Retrouvez toute la programmation du Château pour les JEP ici [https://urls.fr/Bd8xKU](https://urls.fr/Bd8xKU)

Chemin du Chat Botté Villeneuve-d'Ascq 59491 Nord Hauts-de-France

English :

**Saturday September 20 and Sunday September 21, from 2:30 to 6:30 p.m., admire the ENSALP exhibition on Innovation models, a type of 1970s architecture very much in evidence in Villeneuve d’Ascq

In post-war France, mass housing was built to relocate the population. Once seen as a symbol of modernity, they were gradually called into question. In the 1970s, a wave of renewal and innovation in multi-family housing began. The result was original architecture such as the pyramids in the Château district.

To find out more about the Château’s program for the JEP, click here: [https://urls.fr/Bd8xKU](https://urls.fr/Bd8xKU)

German :

**Samstag, den 20. und Sonntag, den 21. September von 14:30 bis 18:30 Uhr: Bewundern Sie die Ausstellung der ENSALP über die Innovationsmodelle, diese in Villeneuve d’Ascq stark vertretene Architektur der 1970er Jahre.**

Im Frankreich der Nachkriegszeit wurden Massenunterkünfte gebaut, um die Bevölkerung umzusiedeln. Eine Zeit lang galten sie als Symbol der Modernität, wurden aber nach und nach in Frage gestellt. In den 1970er Jahren kam es zu einer Welle der Erneuerung von Massenunterkünften, die auf Innovation setzte. Dies führte zu origineller Architektur wie den Pyramiden im Viertel Château.

Das gesamte Programm des Château für die JEP finden Sie hier [https://urls.fr/Bd8xKU](https://urls.fr/Bd8xKU)

Italiano :

**Sabato 20 e domenica 21 settembre, dalle 14.30 alle 18.30, ammirate la mostra dell’ENSALP sui modelli di innovazione, l’architettura degli anni ’70 che è molto presente a Villeneuve d’Ascq

Nella Francia del dopoguerra, gli alloggi di massa sono stati costruiti per rialloggiare la popolazione. Un tempo considerate un simbolo di modernità, sono state gradualmente messe in discussione. Negli anni ’70 è stata lanciata un’ondata di rinnovamento degli alloggi collettivi, puntando sull’innovazione. Questo ha dato vita ad alcune architetture molto originali, come le piramidi del quartiere Château.

Per saperne di più sul programma dello Château per il PEC, cliccare qui: [https://urls.fr/Bd8xKU](https://urls.fr/Bd8xKU)

Espanol :

**El sábado 20 y el domingo 21 de septiembre, de 14.30 a 18.30 h, admire la exposición de ENSALP sobre Modelos de innovación, arquitectura de los años 70 muy presente en Villeneuve d’Ascq **

En la Francia de la posguerra, se construyeron viviendas colectivas para realojar a la población. Consideradas en su día como un símbolo de modernidad, poco a poco fueron cuestionadas. En los años 70, se inició una oleada de renovación de las viviendas colectivas, centrada en la innovación. Esto dio lugar a una arquitectura muy original, como las pirámides del barrio del Château.

Descubra aquí todo sobre el programa del Château para el PEC: [https://urls.fr/Bd8xKU](https://urls.fr/Bd8xKU)

