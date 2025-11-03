Exposition Architecture remarquable à Vendôme Vendôme

Exposition Architecture remarquable à Vendôme Vendôme lundi 3 novembre 2025.

Exposition Architecture remarquable à Vendôme

Vendôme Loir-et-Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-11-03 15:30:00

fin : 2025-12-10

Date(s) :

2025-11-03

Cette exposition de photographies met en lumière le patrimoine vendômois, offrant un regard captivant sur ses richesses et son histoire.

Exposition Architecture remarquable à Vendôme. Des châteaux en Vendômois par le photographe Gustave William Lemaire (dernier quart du XIXème siècle). .

Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 9 73 58 84 64 contacts@vendomois.fr

English :

This photographic exhibition highlights the heritage of Vendôme, offering a captivating look at its riches and history.

German :

Diese Fotoausstellung beleuchtet das Kulturerbe von Vendôme und bietet einen fesselnden Blick auf seine Reichtümer und seine Geschichte.

Italiano :

Questa mostra fotografica mette in luce il patrimonio della regione di Vendôme, offrendo uno sguardo accattivante sulla sua ricchezza e sulla sua storia.

Espanol :

Esta exposición de fotografías pone de relieve el patrimonio de la región de Vendôme, ofreciendo una mirada cautivadora sobre su riqueza y su historia.

L’événement Exposition Architecture remarquable à Vendôme Vendôme a été mis à jour le 2025-09-29 par OT de Vendome Territoires Vendomois