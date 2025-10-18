EXPOSITION ‘ ARCHITECTURES AU TEMPS DE L’ART DECO’ (METRO’FOLIES) Archives municipales de Nancy Nancy

Sur RDV, à adresser sur archives@nancy.fr, formalisées au plus tard pour le 15 octobre.

Dates : du 16 au 31 octobre, sur rendez-vous : archives@nancy.fr

Lieu : Archives municipales de Nancy – 3, rue Henri Bazin

Dans le cadre d’un partenariat établi entre les Archives municipales de Nancy et l’ENSA de Nancy, les étudiants de Licence 2 de la promotion 2024-2025 ont travaillé à la conception d’une exposition portant sur des édifices construits à Nancy au temps de l’Art déco. Cette exposition s’inscrit dans la programmation Métro’folies proposée cette année par la Métropole du Grand Nancy, pour célébrer le centenaire de l’Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes de la ville de Paris, inaugurée en 1925.

L’exposition comprend notamment une sélection de 21 panneaux monographiques rédigés par les étudiants avec, en regard, des panneaux thématiques préparés par les archives municipales illustrés par des documents archivistiques originaux .

Exceptionnellement pour les journées nationales de l'architecture, les archives municipales ouvriront leurs portes le samedi 18 octobre 2025 de 9h à 12h et de 14h à 17h pour faire découvrir l'exposition.

Équipe enseignante : Lucile Pierron (responsable de l’enseignement), Quentin Bureau, Vianney Leheup, Alexandre Miot, Ophélie Sontot, Hugo Steinmetz et Mathilde Thiriet ».

Nancy, immeuble Gillet-Lafond, vue partielle de la façade, vers 1930, Le Bourgeois Pierre / repro. Coing Gérard © Région Grand Est – Inventaire général