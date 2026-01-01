EXPOSITION Architectures chromatiques de l’artiste Sophie COTTIN le GARAGE gallery Luxey

EXPOSITION Architectures chromatiques de l’artiste Sophie COTTIN

le GARAGE gallery 93 Rue de la poste Luxey Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25 15:30:00

fin : 2026-02-15 17:00:00

Date(s) :

2026-01-25

Artiste peintre installée à Audenge, Sophie COTTIN a d’abord exercé le métier d’enseignante avant de se consacrer pleinement à sa passion pour la peinture. La lumière changeante, les décors et les lignes du littoral du Bassin d’Arcachon font partie de ses sources d’inspiration. Au fil du temps, son travail évolue vers une démarche plus abstraite et architecturale. Elle joue avec les lignes, les couleurs et la matière pour explorer l’équilibre entre construction et spontanéité. Elle dévoilera ses dernières créations. .

le GARAGE gallery 93 Rue de la poste Luxey 40430 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 96 85 35 legaragegallerylux40@gmail.com

