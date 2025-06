Exposition « Architectures de papier » de Patrice Bégnier – Angoulême 14 juin 2025 07:00

Exposition « Architectures de papier » de Patrice Bégnier 134 rue de Bordeaux Angoulême Charente

Découvrez l’exposition « Architectures de papier » présentée au Musée du Papier du 14 juin 2025 au 4 janvier 2026 autour du savoir-faire de Patrice Bégnier.

134 rue de Bordeaux

Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 71 61 maam.angouleme@gmail.com

Discover the « Architectures de papier » exhibition presented at the Musée du Papier from June 14, 2025 to January 4, 2026, based on the expertise of Patrice Bégnier.

Entdecken Sie die Ausstellung « Architectures de papier », die vom 14. Juni 2025 bis zum 4. Januar 2026 im Papiermuseum rund um das Know-how von Patrice Bégnier gezeigt wird.

Scoprite la mostra « Architectures de papier » al Musée du Papier dal 14 giugno 2025 al 4 gennaio 2026, basata sull’abilità di Patrice Bégnier.

Descubra la exposición « Architectures de papier » en el Museo del Papel del 14 de junio de 2025 al 4 de enero de 2026, basada en los conocimientos de Patrice Bégnier.

