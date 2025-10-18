Exposition: Architectures Paloises Pau
Place de Verdun Pau Pyrénées-Atlantiques
Exposition urbaine 1920-1940 : Architectures paloises
De 1920 à 1940, Pau se transforme et s’enrichit d’architectures variées art déco, modernisme ou régionalisme s’affirment dans les rues, entre lignes sobres, décors géométriques et références au terroir. Cette exposition urbaine vous invite à poser un autre regard sur les façades et détails qui racontent l’histoire d’une ville en quête de modernité et d’identité, à travers les formes et les styles de l’Entre-deux-guerres.
Réalisée par la Mission ville d’art et d’histoire de Pau. .
Place de Verdun Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 21 30 57
