Exposition archives Église Saint-Vivien Bruyères-sur-Oise

Journées européennes du patrimoine à Bruyères-sur-Oise

Le dimanche 21 septembre 2025, l’église Saint-Vivien de Bruyères-sur-Oise accueillera les Journées européennes du patrimoine, placées cette année sous le signe du patrimoine architectural.

De 14h à 17h, une exposition d’archives mettra en lumière l’histoire de la ville et de l’église Saint-Vivien, permettant aux visiteurs de plonger dans la mémoire collective et le riche passé local.

À 15h, un moment musical viendra sublimer l’événement : le récital « Par Amour pour Vous » sera interprété par l’association Studio 17, sous la direction de Vincent Casalta. Une belle occasion de découvrir ou redécouvrir la chanson française dans un cadre patrimonial unique.

Église Saint-Vivien 1 Chem. du Bac des Aubins, 95820 Bruyères-sur-Oise, France Bruyères-sur-Oise 95820 Val-D’Oise Île-de-France Les parties les plus anciennes (clocher) remontent à la première moitié du XIIe siècle. L’édifice a été remanié au cours du 12e et du XIIIe siècle.

Ville de Bruyeres-sur-oise