Exposition « Archives en bande dessinée : de la représentation à la réalité » Archives départementales de la Haute-Loire Le Puy-en-Velay

Exposition « Archives en bande dessinée : de la représentation à la réalité » Dimanche 17 septembre 2023, 09h00, 13h30 Archives départementales de la Haute-Loire Haute-Loire

Entrée libre

Début : 2023-09-17T09:00:00 – 2023-09-17T12:30:00

Fin : 2023-09-17T13:30:00 – 2023-09-17T16:30:00

Pour éclairer leur travail et poser un regard nouveau et volontairement décalé sur leur univers, les Archives départementales de la Haute-Loire accueillent l’exposition « Archives en bande dessinée : de la représentation à la réalité » conçue et réalisée par les Archives départementales de la Corrèze en 2021.

Cette exposition illustre et évoque les missions et les coulisses des services d’archives en dialoguant avec la bande dessinée, dans les styles les plus variés. Elle est complétée de documents extraits des fonds altiligériens pour enrichir le propos et évoquer l’histoire du bâtiment des Archives départementales et l’organisation du service.

Archives départementales de la Haute-Loire 4 Avenue de Meschede, 43000 Le Puy-en-Velay, France Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33471028119 https://www.archives43.fr Les Archives départementales sont un service du Département de la Haute-Loire dont les missions sont de collecter, classer, conserver, communiquer et valoriser les archives publiques et privées produites dans le ressort du département. Elles contribuent pleinement à sauvegarder et transmettre la mémoire et l'histoire du territoire. Accès à pied : 15 min de la gare S.N.C.F. du Puy-en-Velay. Accès en bus (réseau TUDIP) : arrêt « Guitard centre » par les lignes E (Bon secours) ou G (Brives-Charensac), voir https://mobilite.lepuyenvelay.fr/tudip

©Département de la Corrèze. Archives départementales