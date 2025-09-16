Exposition « Archives en bande dessinée. De la représentation à la réalité » Archives départementales de la Haute-Saône Vesoul

Exposition « Archives en bande dessinée. De la représentation à la réalité »

Archives départementales de la Haute-Saône 14B Rue Miroudot Saint-Ferjeux Vesoul Haute-Saône

Le monde des Archives reste un territoire assez méconnu, y compris pour celles et ceux inscrits en salle de lecture. Derrière leurs murs, se cache un écosystème difficile à pénétrer que l’exposition réalisée par les Archives départementales de la Corrèze vous propose de découvrir par le biais de comics, bandes dessinées, mangas et dessins de presse. L’exposition vous présente les différentes missions d’un service public d’archives et tente de casser les clichés qui entourent la figure de l’archiviste.

Une sélection de documents issus des fonds conservés aux Archives départementales de la Haute-Saône apporte un complément local les « bulles des archivistes » vous font passer du tangible au sensible, du matériel à l’émotionnel. C’est l’occasion de revoir également quelques extraits du sapeur Camenber de Gleux-lès-Lure. .

Archives départementales de la Haute-Saône 14B Rue Miroudot Saint-Ferjeux Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 95 76 30 archives@haute-saone.fr

