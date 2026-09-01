Exposition : Archives, L’exp’Eau Archives départementales du Puy-de-Dôme Clermont-Ferrand

Informations pratiques

Clermont-Ferrand

Exposition : Archives, L’exp’Eau

Archives départementales du Puy-de-Dôme 75 rue de Neyrat Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-09-19 13:00:00

fin : 2026-12-17 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

800 ans d’histoires d’eau ! Jusqu’au 17 décembre, les Archives départementales vous invitent à découvrir leur nouvelle exposition dédié à l’eau, une ressource naturelle abondamment présente sur le territoire départemental.

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Archives départementales du Puy-de-Dôme 75 rue de Neyrat Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 23 45 80 archives@puy-de-dome.fr

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English :

800 Years of Water Stories! Through December 17, the Departmental Archives invite you to discover their new exhibition dedicated to water, a natural resource found in abundance throughout the department.

L’événement Exposition : Archives, L’exp’Eau Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-09-09 par Clermont Auvergne Volcans