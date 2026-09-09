Informations pratiques

Clermont-Ferrand

Exposition « Archives, L’exp’Eau » : visite commentée

Archives départementales du Puy-de-Dôme 75 rue de Neyrat Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-19 13:00:00

fin : 2026-11-19 14:00:00

Date(s) :

2026-11-19

Les Archives vous proposent une déambulation – au fil de l’eau ! – pour découvrir 800 ans d’histoires d’eaux dans le Puy-de-Dôme !

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Archives départementales du Puy-de-Dôme 75 rue de Neyrat Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 23 45 80 archives@puy-de-dome.fr

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English :

The Archives invite you on a stroll—along the water!—to discover 800 years of water-related history in the Puy-de-Dôme!

L’événement Exposition « Archives, L’exp’Eau » : visite commentée Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-09-09 par Clermont Auvergne Volcans