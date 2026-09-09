Exposition « Archives, L’exp’Eau » : visite commentée Archives départementales du Puy-de-Dôme Clermont-Ferrand
jeudi 17 décembre 2026 · Archives départementales du Puy-de-Dôme · Clermont-Ferrand
Informations pratiques
Clermont-Ferrand
Exposition « Archives, L’exp’Eau » : visite commentée
Archives départementales du Puy-de-Dôme 75 rue de Neyrat Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-17 13:00:00
fin : 2026-12-17 14:00:00
Date(s) :
2026-12-17
Les Archives vous proposent une déambulation – au fil de l’eau ! – pour découvrir 800 ans d’histoires d’eaux dans le Puy-de-Dôme !
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Archives départementales du Puy-de-Dôme 75 rue de Neyrat Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 23 45 80 archives@puy-de-dome.fr
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English :
The Archives invite you on a stroll—along the water!—to discover 800 years of water-related history in the Puy-de-Dôme!
L’événement Exposition « Archives, L’exp’Eau » : visite commentée Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-09-09 par Clermont Auvergne Volcans
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