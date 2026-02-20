Exposition « Archives, météo et climat », Archives départementales de la Nièvre, Nevers

Informations pratiques

Exposition « Archives, météo et climat » 19 et 20 septembre Archives départementales de la Nièvre Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

La météorologie et le climat dans la Nièvre ont une histoire : venez la découvrir à travers une sélection d’archives diverses (cartes, journaux, plans, cartes postales, etc.).

Archives départementales de la Nièvre 1 Rue Charles Roy, 58000 Nevers, France Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33386606830 https://archives.nievre.fr Les inventaires des fonds d’archives de Nevers Agglomération, de la Ville de Nevers et de Varennes-Vauzelles sont consultables en salle. Arrêt de bus, parking gratuit à proximité, places pour PMR.

La météorologie et le climat dans la Nièvre ont une histoire : venez la découvrir à travers une sélection d’archives diverses (cartes, journaux, plans, cartes postales, etc.).

© Archives départementales de la Nièvre