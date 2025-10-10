Exposition Arès Patchwork Arès
Exposition Arès Patchwork Arès vendredi 10 octobre 2025.
Exposition Arès Patchwork
Salle des expositions Arès Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-10
fin : 2025-10-12
Date(s) :
2025-10-10
Aux horaires d’ouvertures de la salle des expositions
EXPOSITION ARÈS PATCHWORK
Venez profiter de cette belle exposition mêlant tous types de graphismes, de textures et de
patchworks centrés autour du thème des étoiles.
Tout public Gratuit.
Renseignements au 06 52 90 11 16 ou à nicole.bisson@gmail.com
Lieu salle des expositions, 13/15 avenue de Bordeaux .
Salle des expositions Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 90 11 16 nicole.bisson@gmail.com
English : Exposition Arès Patchwork
German : Exposition Arès Patchwork
Italiano :
Espanol : Exposition Arès Patchwork
L’événement Exposition Arès Patchwork Arès a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de Tourisme d’Arès