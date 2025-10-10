Exposition Arès Patchwork Arès

Exposition Arès Patchwork Arès vendredi 10 octobre 2025.

Exposition Arès Patchwork

Salle des expositions Arès Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-10

Aux horaires d’ouvertures de la salle des expositions

EXPOSITION ARÈS PATCHWORK

Venez profiter de cette belle exposition mêlant tous types de graphismes, de textures et de

patchworks centrés autour du thème des étoiles.

Tout public Gratuit.

Renseignements au 06 52 90 11 16 ou à nicole.bisson@gmail.com

Lieu salle des expositions, 13/15 avenue de Bordeaux .

Salle des expositions Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 90 11 16 nicole.bisson@gmail.com

English : Exposition Arès Patchwork

German : Exposition Arès Patchwork

Italiano :

Espanol : Exposition Arès Patchwork

L’événement Exposition Arès Patchwork Arès a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de Tourisme d’Arès