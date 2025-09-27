Exposition ARGADOL, peintre Troyes

Exposition ARGADOL, peintre Troyes samedi 27 septembre 2025.

Exposition ARGADOL, peintre

La Maison du Boulanger Salles Raymond Moretti Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 15:00:00

fin : 2025-11-09 19:00:00

Date(s) :

2025-09-27

Argadol est un artiste peintre passionné, et ses créations explorent des thèmes universels. Inspiré par le street art et le graffiti, son travail associe portraits réalistes et compositions audacieuses, ponctuées de mots-clés, de symboles et de messages qui résonnent avec toutes les générations. Chaque œuvre est une passerelle entre le rêve et la réflexion, entre l’émotion et la revendication.



Son parcours artistique l’a conduit à exposer dans des galeries en France et à l’étranger, avec des participations remarquées à des événements d’art contemporain, des festivals de street art et des collaborations avec de grandes marques de luxe et spiritueux. Chaque exposition est pour lui l’occasion de partager une vision unique et d’échanger avec un public divers et curieux. Ses créations prennent vie sur une grande diversité de supports des toiles classiques aux fresques monumentales, en passant par des performances de live painting.



Que ce soit dans l’intimité d’un atelier ou en plein cœur de la rue, son art s’adapte à chaque contexte pour surprendre, inspirer et toucher. .

La Maison du Boulanger Salles Raymond Moretti Troyes 10000 Aube Grand Est

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition ARGADOL, peintre Troyes a été mis à jour le 2025-07-22 par Office de Tourisme Troyes la Champagne