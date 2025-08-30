Exposition Armand Demeusy Salle des pas perdus Laval

Exposition Armand Demeusy

Salle des pas perdus Place de la Trémoille Laval Mayenne

Exposition de dessins, pastels, peintures,…

Exposition à quatre mains, père et fils autour de techniques styles et univers très différents. Pour les petits et les grands ! .

Salle des pas perdus Place de la Trémoille Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 6 02 27 60 77 cyril.demeusy@neuf.fr

English :

Exhibition of drawings, pastels, paintings,?

German :

Ausstellung von Zeichnungen, Pastellen, Gemälden,?

Italiano :

Mostra di disegni, pastelli, dipinti?

Espanol :

Exposición de dibujos, pasteles, pinturas..

