EXPOSITION ARMAND PAVAGEAU Machecoul-Saint-Même

EXPOSITION ARMAND PAVAGEAU

14 Rue de la Taillée Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-27 13:00:00

2025-09-20 2025-09-21 2025-09-22 2025-09-27 2025-09-28 2025-09-29 2025-10-04 2025-10-05

Exposition Armand PAVAGEAU, l’inclassable

exposition retraçant le parcours de ce peintre machecoulais

au travers d’une trentaine de tableaux, affiches et croquis

visible à l’Espace de Retz à Machecoul-Saint-Même

entrée libre .

14 Rue de la Taillée Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 02 35 59 marion.guy@machecoul.fr

English :

Armand PAVAGEAU, the unclassifiable exhibition

German :

Ausstellung Armand PAVAGEAU, der Unklassifizierbare

Italiano :

Armand PAVAGEAU, la mostra inclassificabile

Espanol :

Armand PAVAGEAU, la exposición inclasificable

