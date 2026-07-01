AGENDA · Saint-Juvat
Exposition Armel Hédé Saint-Juvat
lundi 13 juillet 2026 · Saint-Juvat
Informations pratiques
Saint-Juvat
Exposition Armel Hédé
33 Lieu-dit La Gaudière Saint-Juvat Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 14:00:00
fin : 2026-08-20 18:30:00
Date(s) :
2026-07-13
Armel Hédé Porcelaine
Yannick Connan Sculptures
Claude Champy Céramiques .
33 Lieu-dit La Gaudière Saint-Juvat 22630 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 83 43 92
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English :
L’événement Exposition Armel Hédé Saint-Juvat a été mis à jour le 2026-07-03 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme