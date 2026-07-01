UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Juvat

Exposition Armel Hédé Saint-Juvat

lundi 13 juillet 2026 · Saint-Juvat

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
33 Lieu-dit La Gaudière
Ville
22630 Saint-Juvat
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Saint-Juvat

Exposition Armel Hédé

33 Lieu-dit La Gaudière Saint-Juvat Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 14:00:00
fin : 2026-08-20 18:30:00

Date(s) :
2026-07-13

Armel Hédé Porcelaine
Yannick Connan Sculptures
Claude Champy Céramiques   .

33 Lieu-dit La Gaudière Saint-Juvat 22630 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 83 43 92 

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English :

L’événement Exposition Armel Hédé Saint-Juvat a été mis à jour le 2026-07-03 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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