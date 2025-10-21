Exposition – Arménie, un peuple en vie à la croisée des cultures Cosmopolis Nantes

Exposition – Arménie, un peuple en vie à la croisée des cultures Cosmopolis Nantes mercredi 29 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-29 13:30 – 18:00

Gratuit : non Entrée libre et gratuite

Du 17 octobre au 15 novembre 2025, le Collectif franco-arménien de Nantes présente à Cosmopolis une exposition consacrée à l’Arménie, son histoire millénaire, ses paysages, la richesse de son patrimoine et les témoignages de sa diaspora. Depuis un siècle, le peuple arménien, victime d’un génocide qui a décimé plus de la moitié de sa population en 1915, a perdu une grande partie de ses terres et se trouve dispersé à travers le monde.Cette exposition a pour but de faire découvrir au grand public l’Arménie et sa diaspora à travers les enjeux de son histoire et de sa situation géopolitique, la vivacité de sa culture et sa capacité à se reconstruire dans et en dehors des frontières de son territoire d’origine. Créé en 2019, le Collectif franco-arménien de Nantes est une association de Loi 1905 qui promeut la culture et les traditions arméniennes. Il collabore notamment avec le Préfet de Loire-Atlantique à la commémoration annuelle du Génocide des Arméniens, il soutient la diffusion de films arméniens en participant au festival « Univerciné à l’Est » au cinéma Katorza et participe au programme Place Aux Mondes » de Nantes Métropole. Il a aussi élaboré avec le rectorat de Loire-Atlantique des projets pédagogiques pour l’enseignement. Programme complet : https://cosmopolis.nantes.fr/evenements/armenie-un-peuple-en-vie/

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr