Exposition Arnay-le-Duc et sa campagne par le Club de l’Amitié du Val d’Ouche section aquarelle Office de Tourisme du Pays Arnay-Liernais Arnay-le-Duc

Exposition Arnay-le-Duc et sa campagne par le Club de l’Amitié du Val d’Ouche section aquarelle

Office de Tourisme du Pays Arnay-Liernais 6 Place Bonaventure des Périers Arnay-le-Duc Côte-d’Or

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-30 14:00:00

fin : 2026-04-24 17:00:00

Date(s) :

2026-03-30

Exposition des aquarelles des membres du Club de l’Amitié du Val d’Ouche .

Office de Tourisme du Pays Arnay-Liernais 6 Place Bonaventure des Périers Arnay-le-Duc 21230 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 90 07 55 tourisme@ccarnayliernais.fr

English : Exposition Arnay-le-Duc et sa campagne par le Club de l’Amitié du Val d’Ouche section aquarelle

