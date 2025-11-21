Exposition Arnay-le-Duc et sa campagne par le Club de l’Amitié du Val d’Ouche section aquarelle Office de Tourisme du Pays Arnay-Liernais Arnay-le-Duc
Exposition Arnay-le-Duc et sa campagne par le Club de l’Amitié du Val d’Ouche section aquarelle
Office de Tourisme du Pays Arnay-Liernais 6 Place Bonaventure des Périers Arnay-le-Duc Côte-d’Or
Gratuit
Début : 2026-03-30 14:00:00
fin : 2026-04-24 17:00:00
2026-03-30
Exposition des aquarelles des membres du Club de l’Amitié du Val d’Ouche .
Office de Tourisme du Pays Arnay-Liernais 6 Place Bonaventure des Périers Arnay-le-Duc 21230 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 90 07 55 tourisme@ccarnayliernais.fr
