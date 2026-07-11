Exposition Arranoen Begia expose Place Xan Ithurria Saint-Pée-sur-Nivelle
dimanche 18 octobre 2026 · Place Xan Ithurria · Saint-Pée-sur-Nivelle
Informations pratiques
Saint-Pée-sur-Nivelle
Exposition Arranoen Begia expose
Place Xan Ithurria Espace Culturel Larreko Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 15:00:00
fin : 2026-10-31 18:30:00
Date(s) :
2026-10-18
Les membres de l’atelier photo présentent un ensemble de photos choisies par chacun ainsi que des panneaux informatifs sur le travail réalisé en séances.
De 15h à 18h30 du lundi au samedi. Le matin sur rendez-vous. .
Place Xan Ithurria Espace Culturel Larreko Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 11 69 saintpeesurnivelle@otpaysbasque.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition Arranoen Begia expose
L’événement Exposition Arranoen Begia expose Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Pays Basque
À voir aussi à Saint-Pée-sur-Nivelle (Pyrénées-Atlantiques)
- Initiation pelote basque Saint-Pée-sur-Nivelle 15 juillet 2026
- Visite de la ferme Salaberry Maison Xuhailenea Saint-Pée-sur-Nivelle 15 juillet 2026
- Initiation pelote basque Saint-Pée-sur-Nivelle 16 juillet 2026
- Visite guidée Mythologie et sorcellerie, une face cachée de notre histoire chemin Karrika Saint-Pée-sur-Nivelle 16 juillet 2026
- Visite de la ferme Salaberry Maison Xuhailenea Saint-Pée-sur-Nivelle 16 juillet 2026