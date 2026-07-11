Exposition Arranoen Begia expose Place Xan Ithurria Saint-Pée-sur-Nivelle

Informations pratiques

Saint-Pée-sur-Nivelle

Exposition Arranoen Begia expose

Place Xan Ithurria Espace Culturel Larreko Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 15:00:00

fin : 2026-10-31 18:30:00

Date(s) :

2026-10-18

Les membres de l’atelier photo présentent un ensemble de photos choisies par chacun ainsi que des panneaux informatifs sur le travail réalisé en séances.

De 15h à 18h30 du lundi au samedi. Le matin sur rendez-vous. .

Place Xan Ithurria Espace Culturel Larreko Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 11 69 saintpeesurnivelle@otpaysbasque.com

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English : Exposition Arranoen Begia expose

L’événement Exposition Arranoen Begia expose Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Pays Basque