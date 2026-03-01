EXPOSITION ART AU PRINTEMPS

Boulevard VIOLET Thuir Pyrénées-Orientales

Début : 2026-03-20 09:00:00

fin : 2026-04-03 12:30:00

2026-03-20

Venez découvrir ce que vous réservent les artistes des Aspres pour cet édition 2026 de l’Art au Printemps!

Cette année le sujet est Techniques en folie

Vernissage de l’exposition le vendredi 19 mars à 18h30.

Alors rendez-vous à l’Espace Culturel L…

Boulevard VIOLET Thuir 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 84 67 75

Come and discover what Aspres artists have in store for you at this 2026 edition of Art au Printemps!

This year’s theme is Techniques en folie

Exhibition opening on Friday March 19 at 6.30pm.

See you at the Espace Culturel L…

L’événement EXPOSITION ART AU PRINTEMPS Thuir a été mis à jour le 2026-03-06 par OTI ASPRES-THUIR