Exposition « Art au vert » 19 – 21 septembre Ancien couvent des Carmélites Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T14:00:00 – 2025-09-19T19:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Découvrez une exposition haute en couleurs proposée par l’association « Art au vert », où peintures et sculptures se répondent dans un dialogue sensible et créatif. Une invitation à parcourir des univers variés, entre matières, formes et inspirations multiples.

Ancien couvent des Carmélites 87 Rue Victoire de la Marne, 52000 Chaumont, France Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est 0608255218 http://maisondescarmelites.com Après Révolution, occupé par la préfecture. Façade de la chapelle reconstruite vers 1866 (installation musée, bibliothèque)

Dominique Wiederkehr