Exposition Art au village Ban-de-Sapt 1 juillet 2025 08:00

Vosges

Exposition Art au village Launoy Ban-de-Sapt Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-01 08:00:00

fin : 2025-09-08 19:00:00

Date(s) :

2025-07-01

Les élèves des ateliers de l’Espace des Arts Plastiques déodatien ont exploré les différents hameaux de la commune pour s’imprégner de son paysage naturel et de son riche patrimoine. Leurs créations en photographie, peinture, céramique et gravure sont exposées au cœur du village, à Launoy, tout au long de l’été.Tout public

0 .

Launoy

Ban-de-Sapt 88210 Vosges Grand Est +33 3 29 56 26 04

English :

Students from the Espace des Arts Plastiques déodatien workshops explored the various hamlets of the commune to immerse themselves in its natural landscape and rich heritage. Their creations in photography, painting, ceramics and engraving are on display in the heart of the village, in Launoy, throughout the summer.

German :

Die Schülerinnen und Schüler der Ateliers des Espace des Arts Plastiques déodatien haben die verschiedenen Weiler der Gemeinde erkundet, um die natürliche Landschaft und das reiche Kulturerbe in sich aufzunehmen. Ihre Werke aus den Bereichen Fotografie, Malerei, Keramik und Gravur werden den ganzen Sommer über in Launoy im Herzen des Dorfes ausgestellt.

Italiano :

Gli studenti dei laboratori dell’Espace des Arts Plastiques déodatien hanno esplorato le varie frazioni del comune per immergersi nel suo paesaggio naturale e nel suo ricco patrimonio. Le loro creazioni di fotografia, pittura, ceramica e incisione sono esposte nel cuore del villaggio, a Launoy, per tutta l’estate.

Espanol :

Los alumnos de los talleres del Espace des Arts Plastiques déodatien han explorado las distintas aldeas del municipio para sumergirse en su paisaje natural y su rico patrimonio. Sus creaciones en fotografía, pintura, cerámica y grabado se exponen en el corazón del pueblo, en Launoy, durante todo el verano.

L’événement Exposition Art au village Ban-de-Sapt a été mis à jour le 2025-06-23 par OT SAINT DIE DES VOSGES