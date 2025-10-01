Exposition: ART/BEAU/RE/SENS/ : Une Ode à la Nature Galerie de l’Infante Saint-Jean-de-Luz
Exposition: ART/BEAU/RE/SENS/ : Une Ode à la Nature
Galerie de l'Infante Saint-Jean-de-Luz
mercredi 1 octobre 2025.
Galerie de l’Infante 3 rue de l’Infante Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-10-01
fin : 2025-10-15
Un rendez- vous artistique placé sous le signe de la poésie et de la nature.
Trois Artistes y croiseront leurs regards singuliers :
– Sophie de Sagazan, peintre installée à Ciboure, déploie des paysages aux
couleurs lumineuses, empreints de douceur, vous invite à la contemplation.
– Mathieu J Schmutzler, ce franco-américain magnifie la force et la fragilité des
arbres à travers ses dessins à la plume et à l’encre de Chine, et gravure sur
des feuilles d’or, véritable mémoire végétale, ou l’arbre devient un trésor.
– Nathalie Marcé, installée à Biarritz, propose des sculptures organiques en
céramique et en bois, matière qu’elle façonne Comme des tranches de vie,
une invitation à la méditation.
Cette rencontre artistique, sensible et intime, propose un parcours où se mêlent
poésie, émerveillement et sérénité, une parenthèse de beauté au cœur de Saint-
Jean-de-Luz. .
Galerie de l’Infante 3 rue de l’Infante Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 01 71 40
