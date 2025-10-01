Exposition: ART/BEAU/RE/SENS/ : Une Ode à la Nature Galerie de l’Infante Saint-Jean-de-Luz

Galerie de l’Infante 3 rue de l’Infante Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Un rendez- vous artistique placé sous le signe de la poésie et de la nature.

Trois Artistes y croiseront leurs regards singuliers :

– Sophie de Sagazan, peintre installée à Ciboure, déploie des paysages aux

couleurs lumineuses, empreints de douceur, vous invite à la contemplation.

– Mathieu J Schmutzler, ce franco-américain magnifie la force et la fragilité des

arbres à travers ses dessins à la plume et à l’encre de Chine, et gravure sur

des feuilles d’or, véritable mémoire végétale, ou l’arbre devient un trésor.

– Nathalie Marcé, installée à Biarritz, propose des sculptures organiques en

céramique et en bois, matière qu’elle façonne Comme des tranches de vie,

une invitation à la méditation.

Cette rencontre artistique, sensible et intime, propose un parcours où se mêlent

poésie, émerveillement et sérénité, une parenthèse de beauté au cœur de Saint-

Jean-de-Luz. .

Galerie de l’Infante 3 rue de l’Infante Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 01 71 40

