Exposition « Art brut, Art singulier » Passage Sainte-Croix Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-12 12:00 – 18:30

Gratuit : non Gratuit, hors visites guidées et conférence Visite de l’exposition gratuiteVisites guidées : 3 € tarif plein – 1 € tarif réduit. Sans réservation.Conférence : participation libre Tout public

Qu’est-ce que l’art ? Qui peut être artiste ? Comment fabrique-t-on une œuvre d’art ? Autant de questions que Jean Dubuffet s’est posé lorsqu’il s’est intéressé à l’art brut. D’hôpitaux psychiatriques en centres de rétention, il découvre les créations de détenus, spontanées et pures, en dehors de toute mode ou contexte artistique. Les artistes créent, sans savoir ni quoi, ni comment et c’est cette incroyable énergie créatrice qui le fascine.L’art singulier, lui, est relié à une vaste mouvance post art brut et englobe plus largement les artistes éloignés des influences dominantes, en marge de la création contemporaine. On appelle parfois ces artistes « hors-normes » ou « en marge ». Souvent autodidactes, ils revendiquent une certaine spontanéité du geste créateur face à l’intellectualisme des académies artistiques.Composée d’œuvres de collections privées et de la galerie Le Triphasé, cette exposition s’articule comme une exploration de la variété des thématiques, des médiums et des personnalités qui constituent le répertoire de l’art singulier et de l’art brut.Exposition visible du 11 décembre 2025 au 28 février 2026Au passage Sainte-Croix : du mardi au samedi de 12h à 18h30? Vernissage : jeudi 11 décembre à 18h30. Exposition visible exceptionnellement jusqu’à 21h? Visites guidées : samedis 27 décembre et 10 janvier à 15h30. 3 € tarif plein – 1 € tarif réduit. Durée : 30 min – sans réservation – 15 places maximum? Rencontres avec l’artiste Bernard Briantais : samedis 27 décembre et 10 janvier à 15h? Conférence Art brut, art singulier, les chemins de l’art avec l’historienne de l’art Sandrine Hyacinthe : vendredi 16 janvier à 18h. Participation libre.

Passage Sainte-Croix Centre-ville Nantes 44000

02 51 83 23 75 http://www.passagesaintecroix.fr accueil.passage@gmail.com https://www.passagesaintecroix.fr/programmation-culturelle/exposition-art-brut-art-singulier/