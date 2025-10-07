Exposition Art contemporain Galerie Louis Simon Royan

Galerie Louis Simon Cours de l’Europe Royan Charente-Maritime

Début : 2025-10-07 14:30:00

fin : 2025-10-19 18:30:00

2025-10-07

Deux semaines d’exposition de l’association des Peintres de Royan réuniront une quinzaine de peintres. Les artistes que nous présentons exposent un travail contemporain et original, résultat d’un travail personnel en atelier.

Galerie Louis Simon Cours de l’Europe Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 76 42 44 cdelcan@hotmail.com

English :

A two-week exhibition by the « Peintres de Royan » association will bring together some fifteen painters. The artists we present exhibit contemporary and original work, the result of personal studio sessions.

German :

In einer zweiwöchigen Ausstellung der Vereinigung « Peintres de Royan » werden rund 15 Malerinnen und Maler zu sehen sein. Die Künstler, die wir präsentieren, stellen zeitgenössische und originelle Werke aus, die das Ergebnis ihrer persönlichen Arbeit im Atelier sind.

Italiano :

Due settimane di mostre dell’associazione « Peintres de Royan » riuniranno una quindicina di pittori. Gli artisti che presentiamo espongono opere contemporanee e originali, frutto di un lavoro personale in studio.

Espanol :

Dos semanas de exposiciones de la asociación « Peintres de Royan » reunirán a una quincena de pintores. Los artistas que presentamos exponen obras contemporáneas y originales, fruto de un trabajo personal de estudio.

