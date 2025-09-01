Exposition Art de l’aut’ côté d’l’iau Place du Général de Gaulle Angerville-l’Orcher
Place du Général de Gaulle Mairie d’Angerville-l’Orcher Angerville-l’Orcher Seine-Maritime
Début : Vendredi Vendredi 2025-09-01
fin : 2025-09-30
2025-09-01
La mairie d’Angerville-l’Orcher accueille une exposition intitulée « Art de l’aut’ côté d’l’iau ». Vous pourrez découvrir les œuvres des artistes Britton (sculptrice), Mathilde Cognard (art numérique), Jocelyne Cognard (peintre), Françoise Dezert-Lühr (aquarelliste), Didier Jeanblanc (sculpteur & peintre), Marie-France Levillain (peintre) et Pierre Sajou (aquarelliste-peintre).
Du 1er au 30 septembre 2025, aux heures d’ouverture de la mairie et tous les dimanches de 15h à 17h30 en présence des artistes. .
Place du Général de Gaulle Mairie d’Angerville-l’Orcher Angerville-l’Orcher 76280 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 20 92 02 contact@orange.fr
