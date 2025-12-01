Exposition Art de Noël La Graffiti Compagnie Le Pouliguen
Exposition Art de Noël La Graffiti Compagnie Le Pouliguen samedi 13 décembre 2025.
Exposition Art de Noël
La Graffiti Compagnie 27 rue du Général Leclerc Le Pouliguen Loire-Atlantique
Début : 2025-12-13 10:30:00
fin : 2025-12-24 12:30:00
2025-12-13 2025-12-14 2025-12-16 2025-12-17 2025-12-18 2025-12-19 2025-12-20 2025-12-21 2025-12-23 2025-12-24
Découvrez la nouvelle exposition collective d’oeuvres de street art de la Graffiti Compagnie pour Noël. .
La Graffiti Compagnie 27 rue du Général Leclerc Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 07 13 36 50 graffiticompagnie@orange.fr
