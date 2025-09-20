Exposition Art Déco Art D’Émaux Longwy

Exposition Art Déco Art D’Émaux Longwy samedi 20 septembre 2025.

Exposition Art Déco Art D’Émaux

1 Rue de la Manutention Longwy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Samedi 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

En 1925, l’Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes illumine Paris. En hommage à la participation centenaire des Faïenceries de Longwy à cet événement au retentissement mondial, le musée municipal des Émaux de Longwy déploie ses collections des années 1920-1940. L’exposition propose de (re)découvrir les pièces issues de commandes passées par les Grands Magasins parisiens. En parallèle, la touche esthétique locale insufflée par la Société des Faïenceries de Longwy se révèle à travers les oeuvres signées par de grands noms qui ont marqué son histoire Frank Lindley, Raymond et Maurice Paul Chevallier.Tout public

0 .

1 Rue de la Manutention Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 23 85 19 musee@mairie-longwy.fr

English :

In 1925, the Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes lit up Paris. As a tribute to the Faïenceries de Longwy?s centenary participation in this world-renowned event, the Musée municipal des Émaux de Longwy is displaying its collections from 1920-1940. The exhibition invites visitors to (re)discover pieces commissioned by Parisian department stores. At the same time, the local aesthetic touch instilled by the Société des Faïenceries de Longwy is revealed through works signed by some of the great names to have marked its history: Frank Lindley, Raymond and Maurice Paul Chevallier.

German :

1925 erleuchtete die Internationale Ausstellung für moderne dekorative und industrielle Kunst Paris. Als Hommage an die hundertjährige Teilnahme der Faïenceries de Longwy an diesem weltweit beachteten Ereignis zeigt das Musée Municipal des Émaux de Longwy seine Sammlungen aus den Jahren 1920-1940. Die Ausstellung bietet die Möglichkeit, die Stücke, die von den Pariser Kaufhäusern in Auftrag gegeben wurden, (wieder) zu entdecken. Gleichzeitig wird die lokale Ästhetik der Société des Faïenceries de Longwy anhand von Werken großer Namen, die ihre Geschichte geprägt haben, deutlich: Frank Lindley, Raymond und Maurice Paul Chevallier.

Italiano :

Nel 1925, l’Esposizione Internazionale delle Arti Decorative e Industriali Moderne illuminò Parigi. In omaggio al centenario della partecipazione delle Faïenceries de Longwy a questo evento di fama mondiale, il Musée municipal des Émaux de Longwy espone le sue collezioni dal 1920 al 1940. La mostra invita i visitatori a (ri)scoprire i pezzi commissionati dai grandi magazzini parigini. Allo stesso tempo, il tocco estetico locale infuso dalla Société des Faïenceries de Longwy si rivela attraverso le opere firmate dai grandi nomi che hanno segnato la sua storia: Frank Lindley, Raymond e Maurice Paul Chevallier.

Espanol :

En 1925, la Exposición Internacional de Artes Decorativas e Industriales Modernas iluminó París. Como homenaje a la participación centenaria de las Faïenceries de Longwy en este acontecimiento de fama mundial, el Musée municipal des Émaux de Longwy expone sus colecciones de 1920-1940. La exposición invita a los visitantes a (re)descubrir piezas encargadas por los grandes almacenes parisinos. Al mismo tiempo, el toque estético local infundido por la Société des Faïenceries de Longwy se revela a través de obras firmadas por los grandes nombres que han marcado su historia: Frank Lindley, Raymond y Maurice Paul Chevallier.

L’événement Exposition Art Déco Art D’Émaux Longwy a été mis à jour le 2025-09-09 par OT DU GRAND LONGWY