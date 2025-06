Exposition Art d’été Place du Général de Gaulle Angerville-l’Orcher 1 juillet 2025 07:00

Seine-Maritime

La mairie d’Angerville-l’Orcher accueille une exposition intitulée « Art d’été ». Vous pourrez découvrir les œuvres des artistes G. Begaud, P. Briere, D. Bertin, C. Chantalou, M. Colin, J.P. Fenestre, J.Y. Fromange, J.P. Halnaut, C. Joly, F. Laignel, P. Lanchon, N. Lebrun, B. Lepape, J.L. Leroux, S. Nomoto, A. Savary et N. Tessier.

Du 1er au 31 juillet 2025, aux heures d’ouverture de la mairie et tous les dimanches de 15h à 17h30 en présence des artistes.

Place du Général de Gaulle Mairie d’Angerville-l’Orcher

Angerville-l’Orcher 76280 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 20 92 02 contact@orange.fr

English : Exposition Art d’été

The Angerville-l’Orcher town hall is hosting an exhibition entitled « Art d’été ». You can discover the works of artists G. Begaud, P. Briere, D. Bertin, C. Chantalou, M. Colin, J.P. Fenestre, J.Y. Fromange, J.P. Halnaut, C. Joly, F. Laignel, P. Lanchon, N. Lebrun, B. Lepape, J.L. Leroux, S. Nomoto, A. Savary and N. Tessier.

From July 1 to 31, 2025, during Town Hall opening hours and every Sunday from 3pm to 5:30pm, in the presence of the artists.

German :

Im Rathaus von Angerville-l’Orcher findet eine Ausstellung mit dem Titel « Art d’été » (Sommerkunst) statt. Sie können die Werke der Künstler G. Begaud, P. Briere, D. Bertin, C. Chantalou, M. Colin, J.P. Fenestre, J.Y. Fromange, J.P. Halnaut, C. Joly, F. Laignel, P. Lanchon, N. Lebrun, B. Lepape, J.L. Leroux, S. Nomoto, A. Savary und N. Tessier.

Vom 1. bis 31. Juli 2025, während der Öffnungszeiten des Rathauses und jeden Sonntag von 15:00 bis 17:30 Uhr in Anwesenheit der Künstler.

Italiano :

Il Municipio di Angerville-l’Orcher ospita la mostra « Art d’été ». È possibile scoprire le opere degli artisti G. Begaud, P. Briere, D. Bertin, C. Chantalou, M. Colin, J.P. Fenestre, J.Y. Fromange, J.P. Halnaut, C. Joly, F. Laignel, P. Lanchon, N. Lebrun, B. Lepape, J.L. Leroux, S. Nomoto, A. Savary e N. Tessier.

Dal 1° al 31 luglio 2025, durante gli orari di apertura del Municipio e ogni domenica dalle 15.00 alle 17.30, alla presenza degli artisti.

Espanol :

El Ayuntamiento de Angerville-l’Orcher acoge una exposición titulada « Art d’été ». Podrá descubrir las obras de los artistas G. Begaud, P. Briere, D. Bertin, C. Chantalou, M. Colin, J.P. Fenestre, J.Y. Fromange, J.P. Halnaut, C. Joly, F. Laignel, P. Lanchon, N. Lebrun, B. Lepape, J.L. Leroux, S. Nomoto, A. Savary y N. Tessier.

Del 1 al 31 de julio de 2025, en horario de apertura del Ayuntamiento y todos los domingos de 15:00 a 17:30 h, en presencia de los artistas.

L’événement Exposition Art d’été Angerville-l’Orcher a été mis à jour le 2025-06-18 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie