Exposition « Art d’identité » : une prescription culturelle – Les 50 ans d’Habitat Jeunes Sète, Théâtre Molière – Sète, scène nationale archipel de Thau, Sète

Informations pratiques

Exposition « Art d’identité » : une prescription culturelle – Les 50 ans d’Habitat Jeunes Sète 19 et 20 septembre Théâtre Molière – Sète, scène nationale archipel de Thau Hérault

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des 50 ans d’Habitat Jeunes Sète, le TMS accueille l’exposition « Art d’identité, une prescription culturelle », présentée du 19 au 20 septembre 2026.

Cette exposition retrace deux années d’un projet de prescription culturelle mené auprès de jeunes mineurs exilés. Des tableaux réalisés autour de leur identité rêvée et imaginaire à une mappemonde murale monumentale et poétique installée dans leur lieu d’accueil, jusqu’à une fresque urbaine sensible créée dans le cadre du K-Live 2026, le parcours met en lumière une démarche artistique où la création devient un vecteur d’expression, de rencontre et de construction de soi.

Théâtre Molière – Sète, scène nationale archipel de Thau 23 avenue Victor Hugo, 34200 Sète Sète 34200 Hérault Occitanie 04 67 74 02 02 https://tmsete.com/ https://www.facebook.com/theatremolieresete;https://www.instagram.com/theatremolieresete/ Scène nationale de Sète et du Bassin de Thau.

ART D’IDENTITÉ, une prescription culturelle : Exposition au TMS du 19 au 20 septembre 2026 à l’occasion des 50 ans d’Habitat Jeunes Sète

© Jeanne Roualet