Exposition « Art en Gare » Dans le cadre de « Tous en gare ».

Sur le parvis de la gare.

Exposition de 6 clichés grand format mettant en scène la jeunesse luzycoise dans ses engagements citoyens, artistiques et professionnels.

Projet réalisé par la CCBLM et la municipalité de Luzy.

Accès libre et gratuit pendant tout l’été. Infos au 03 86 30 02 34.

Vernissage le 11/07 à 19h .

Gare de Luzy Avenue de la Gare Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 30 02 65

