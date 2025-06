Exposition Art Ephémère Bifurquer – Esplanade du château Les Baux-de-Provence 15 juin 2025 09:30

Exposition Art Ephémère Bifurquer Du 15/06 au 30/09/2025, tous les jours de 9h30 à 18h. Esplanade du château Château des Baux-de-Provence Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône

Du 15 juin au 30 septembre 2025, le Château des Baux-de-Provence accueille l’installation Bifurquer dans le cadre d’Arts Ephémères Itinérances, une invitation à repenser notre trajectoire en tant qu’humains, à travers l’art contemporain.

Dans ce lieu chargé d’histoire, où les pierres témoignent des choix et des ruptures du passé, les œuvres d’Elias Kurdy et de Cyrille André interrogent notre présent et notre avenir. .

Esplanade du château Château des Baux-de-Provence

Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 34 39 tourisme@lesbauxdeprovence.com

English :

From June 15 to September 30, 2025, the Château des Baux-de-Provence is hosting the Bifurquer installation as part of Arts Ephémères Itinérances, an invitation to rethink our trajectory as humans, through contemporary art.

German :

Vom 15. Juni bis zum 30. September 2025 findet im Château des Baux-de-Provence die Installation Bifurquer im Rahmen von Arts Ephémères Itinérances statt, einer Einladung, unseren Weg als Menschen durch zeitgenössische Kunst neu zu überdenken.

Italiano :

Dal 15 giugno al 30 settembre 2025, il Castello di Baux-de-Provence ospita l’installazione Bifurquer nell’ambito di Arts Ephémères Itinérances, un invito a ripensare il nostro percorso di esseri umani attraverso l’arte contemporanea.

Espanol :

Del 15 de junio al 30 de septiembre de 2025, el Château des Baux-de-Provence acoge la instalación Bifurquer en el marco de Arts Ephémères Itinérances, una invitación a repensar nuestro camino como seres humanos, a través del arte contemporáneo.

