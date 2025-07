Exposition Art et Artisanat Régional Salle Multi-Loisirs Saint-Savinien

Exposition Art et Artisanat Régional

Salle Multi-Loisirs Route de Saintes Saint-Savinien Charente-Maritime

Début : 2025-07-25 15:00:00

fin : 2025-08-07 19:00:00

2025-07-25

Exposition « les mais de Saint-Savinien et sa région ». art et artisanat régional. 20 exposants et

Salle Multi-Loisirs Route de Saintes Saint-Savinien 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 20 03 mairie@saintsavinien.fr

Ausstellung « les mais de Saint-Savinien et sa région ». Regionale Kunst und Kunsthandwerk. 20 Aussteller und

Mostra « les mais de Saint-Savinien et sa région ». Arti e mestieri regionali. 20 espositori e

Exposición « les mais de Saint-Savinien et sa région ». Artesanía regional. 20 expositores y

