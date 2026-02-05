Exposition Art et café Gérard Romero Place de la République Is-sur-Tille
Organisée par l’Office de Tourisme des Vallées de la Tille et de l’Ignon.
Gérard Romero vous présente ses peintures à l’huile et au café intitulées Art et café , du 5 au 30 mai 2026, à l’accueil de l’office de tourisme, Place de la République, à Is-sur-Tille.
Ouvert du mardi au samedi, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30.
Renseignements 03 80 95 24 03 .
Place de la République Accueil de l’office de tourisme Is-sur-Tille 21120 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 95 24 03 covati.tourisme@covati.fr
L’événement Exposition Art et café Gérard Romero Is-sur-Tille a été mis à jour le 2026-02-05 par OT des Vallées de la Tille et de l’Ignon