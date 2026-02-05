Exposition Art et café Gérard Romero Place de la République Is-sur-Tille

Exposition Art et café Gérard Romero

Place de la République Accueil de l’office de tourisme Is-sur-Tille Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05 14:00:00

fin : 2026-05-30 17:30:00

Date(s) :

2026-05-05

Organisée par l’Office de Tourisme des Vallées de la Tille et de l’Ignon.

Gérard Romero vous présente ses peintures à l’huile et au café intitulées Art et café , du 5 au 30 mai 2026, à l’accueil de l’office de tourisme, Place de la République, à Is-sur-Tille.

Ouvert du mardi au samedi, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30.

Renseignements 03 80 95 24 03 .

Place de la République Accueil de l’office de tourisme Is-sur-Tille 21120 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 95 24 03 covati.tourisme@covati.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Exposition Art et café Gérard Romero Is-sur-Tille a été mis à jour le 2026-02-05 par OT des Vallées de la Tille et de l’Ignon