Exposition Art et Couleurs – Préaux, 16 mai 2025 14:00, Préaux.

Seine-Maritime

Exposition Art et Couleurs 504 Rue des Écoles Préaux Seine-Maritime

Du 16 au 18 mai, Préaux vous accueille à la Clef des champs pour une exposition Art et couleurs.

Entrée libre

504 Rue des Écoles

Préaux 76160 Seine-Maritime Normandie

English : Exposition Art et Couleurs

From May 16 to 18, Préaux welcomes you to the Clef des champs for an exhibition of art and color.

Free admission

German :

Vom 16. bis 18. Mai empfängt Sie Préaux in La Clef des champs für eine Ausstellung Kunst und Farben.

Freier Eintritt

Italiano :

Dal 16 al 18 maggio, Préaux vi accoglie alla Clef des champs per una mostra di arte e colore.

Ingresso libero

Espanol :

Del 16 al 18 de mayo, Préaux le da la bienvenida a la Clef des champs para una exposición de arte y color.

Entrada gratuita

