Exposition Art et Couleurs Préaux
Exposition Art et Couleurs Préaux vendredi 27 mars 2026.
Exposition Art et Couleurs
504 Rue des Écoles Préaux Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-03-27 10:00:00
fin : 2026-03-29 12:30:00
Date(s) :
2026-03-27 2026-03-28
Asadoc et la commune de Préaux vous accueillent à la Clef des champs pour une exposition Art et couleurs du 27 au 29 mars.
En plus de l’exposition, vous pourrez également participer à une tombola.
Entrée libre .
504 Rue des Écoles Préaux 76160 Seine-Maritime Normandie adasoc.secretariat@laposte.net
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English : Exposition Art et Couleurs
L’événement Exposition Art et Couleurs Préaux a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin
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