Exposition Art et Couleurs

504 Rue des Écoles Préaux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-27 10:00:00

fin : 2026-03-29 12:30:00

Date(s) :

2026-03-27 2026-03-28

Asadoc et la commune de Préaux vous accueillent à la Clef des champs pour une exposition Art et couleurs du 27 au 29 mars.

En plus de l’exposition, vous pourrez également participer à une tombola.

Entrée libre .

504 Rue des Écoles Préaux 76160 Seine-Maritime Normandie adasoc.secretariat@laposte.net

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English : Exposition Art et Couleurs

L’événement Exposition Art et Couleurs Préaux a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin