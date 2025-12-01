Exposition Art et lumière au coin du bois Kaysersberg Vignoble

Exposition Art et lumière au coin du bois

101 Rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Début : Vendredi 2025-12-16 10:00:00

fin : 2025-12-21 18:00:00

2025-12-16 2025-12-22

Voyage sensoriel où lumière, matières recyclées et éléments naturels s’unissent. L’art du faire avec , avec ce que la nature offre, ce que l’on transforme et ce que l’on rêve.

Cette exposition célèbre la beauté du recyclé, du récolté, du trouvé. Elle montre comment des matériaux simples deviennent des objets uniques, porteurs d'histoire, de douceur et d'imagination. Une rencontre entre l'artisanat, la nature et la poésie, où chaque horloge mesure le temps autrement et chaque lampe éclaire un monde intérieur.

101 Rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est

A sensory journey where light, recycled materials and natural elements come together. The art of making with , with what nature offers, what we transform and what we dream.

