Exposition « Art et Nature »

Galerie Stella Art International 2 place d’Allier Vichy Allier

Début : 2025-07-15

fin : 2025-07-30

Exposition « Art et Nature » des artistes internationaux en partenariat ave le Comité du Quartier du Vieux Vichy

Galerie Stella Art International 2 place d’Allier Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 21 06 11 98 daria.stellart@gmail.com

English :

Art and Nature » exhibition by international artists in partnership with the Comité du Quartier du Vieux Vichy

German :

Ausstellung « Kunst und Natur » von internationalen Künstlern in Partnerschaft mit dem Comité du Quartier du Vieux Vichy

Italiano :

Arte e Natura », mostra di artisti internazionali in collaborazione con il Comité du Quartier du Vieux Vichy

Espanol :

Exposición « Arte y Naturaleza » de artistas internacionales en colaboración con el Comité du Quartier du Vieux Vichy

