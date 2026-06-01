Exposition Art Floral Bény-sur-Mer
Exposition Art Floral Bény-sur-Mer samedi 20 juin 2026.
Bény-sur-Mer
Exposition Art Floral
Salle polyvalente Bény-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Exposition de l’Art Floral de la Mue les 20 et 21 juin 2026
Exposition de l’Art Floral de la Mue les 20 et 21 juin 2026 .
Salle polyvalente Bény-sur-Mer 14440 Calvados Normandie artflomue@gmail.com
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English : Exposition Art Floral
Art Floral de la Mue exhibition on 20 and 21 June 2026
L’événement Exposition Art Floral Bény-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-13 par Calvados Attractivité