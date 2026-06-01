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Exposition Art Floral Bény-sur-Mer

Exposition Art Floral Bény-sur-Mer samedi 20 juin 2026.

Adresse : Salle polyvalente

Ville : 14440 Bény-sur-Mer

Département : Calvados

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Bény-sur-Mer

Exposition Art Floral

Salle polyvalente Bény-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :
2026-06-20

Exposition de l’Art Floral de la Mue les 20 et 21 juin 2026
Exposition de l’Art Floral de la Mue les 20 et 21 juin 2026   .

Salle polyvalente Bény-sur-Mer 14440 Calvados Normandie   artflomue@gmail.com

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English : Exposition Art Floral

Art Floral de la Mue exhibition on 20 and 21 June 2026

L’événement Exposition Art Floral Bény-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-13 par Calvados Attractivité