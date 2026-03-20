Exposition art floral Eloge à dame nature Saint-Martin-des-Champs Avranches

Exposition art floral Eloge à dame nature Allée Serge Pacilly Avranches 2026-03-27

Exposition art floral Eloge à dame nature Saint-Martin-des-Champs Avranches vendredi 27 mars 2026.

Exposition art floral Eloge à dame nature

Saint-Martin-des-Champs Allée Serge Pacilly Avranches Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-03-27
fin : 2026-03-29

Date(s) :
2026-03-27

Exposition d’une centaine de compositions florales occidentales et japonaises en éloge à Dame nature et déclinées en 7 thèmes (sculptures modernes, explosion de couleurs, le printemps au jardin, chapeaux, tables, écorces, muraux, variations sur un même contenant).
Cette exposition est ouverte à tout public. C’est un moment de détente et d’évasion garanti. Dame nature s’offre à vous !
Rendez-vous
– le vendredi de 15h à 18h
– le samedi de 10h à 18h
– le dimanche de 10h à 17h30   .

Saint-Martin-des-Champs Allée Serge Pacilly Avranches 50300 Manche Normandie +33 2 99 98 92 88  n.thanguy@orange.fr

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English : Exposition art floral Eloge à dame nature

L’événement Exposition art floral Eloge à dame nature Avranches a été mis à jour le 2026-03-17 par OT MSM Normandie BIT Genêts

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