Exposition Art & Jazz à la Cour des Arts La Cour des Arts Saint-Rémy-de-Provence samedi 13 septembre 2025.

Du 13/09 au 21/09/2025 le mardi, mercredi, vendredi et les week-ends de 9h à 17h.

Vernissage le 13 septembre à 18h30. La Cour des Arts 13 rue Michelet Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Du 13 au 21 septembre, venez célébrer le Jazz à Saint-Rémy-de-Provence.

Dans le cadre du Festival de Jazz à Saint-Rémy-de-Provence, la Cour des Arts en partenariat avec Jazz à Saint Rémy et Art’ Alpilles vous invite à une exposition Art & Jazz.



Profitez également d’un vernissage musical, le samedi 13 septembre à partir de 18h30, en présence de Christophe Cavanelli et de Guylaine Léori. .

La Cour des Arts 13 rue Michelet Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 70 11 18 72 info@lacourdesarts.com

English :

From 13 to 21 September, come and celebrate jazz in Saint-Rémy-de-Provence.

German :

Feiern Sie vom 13. bis 21. September den Jazz in Saint-Rémy-de-Provence.

Italiano :

Dal 13 al 21 settembre, venite a celebrare il jazz a Saint-Rémy-de-Provence.

Espanol :

Del 13 al 21 de septiembre, venga a celebrar el Jazz en Saint-Rémy-de-Provence.

