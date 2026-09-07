Exposition Art Journal par l’artiste HolliStick Bibliothèque municipale Perros-Guirec
jeudi 1 octobre 2026 · Bibliothèque municipale · Perros-Guirec
Informations pratiques
Perros-Guirec
Exposition Art Journal par l’artiste HolliStick
Bibliothèque municipale 14 Rue de Krec’h Feunteun Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01
fin : 2026-11-21
Date(s) :
2026-10-01
Découvrez l’univers de HolliStick à travers une exposition consacrée à l’Art Journal, une pratique artistique libre et personnelle mêlant écriture, dessin, collage et couleurs.
À travers ses pages, l’artiste nous invite à entrer dans un monde créatif où chaque composition raconte une histoire et laisse place à l’expression et à l’imagination.
Entrée gratuite. .
Bibliothèque municipale 14 Rue de Krec’h Feunteun Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 23 03 59
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English :
L’événement Exposition Art Journal par l’artiste HolliStick Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de tourisme de Perros-Guirec
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