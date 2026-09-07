Exposition Art Journal par l’artiste HolliStick Bibliothèque municipale Perros-Guirec

Informations pratiques

Perros-Guirec

Exposition Art Journal par l’artiste HolliStick

Bibliothèque municipale 14 Rue de Krec’h Feunteun Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-10-01

Découvrez l’univers de HolliStick à travers une exposition consacrée à l’Art Journal, une pratique artistique libre et personnelle mêlant écriture, dessin, collage et couleurs.

À travers ses pages, l’artiste nous invite à entrer dans un monde créatif où chaque composition raconte une histoire et laisse place à l’expression et à l’imagination.

Entrée gratuite. .

Bibliothèque municipale 14 Rue de Krec’h Feunteun Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 23 03 59

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English :

L’événement Exposition Art Journal par l’artiste HolliStick Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de tourisme de Perros-Guirec