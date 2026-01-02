Exposition Art & Liberté L’Ancien Abri Du Canot De Sauvetage Saint-Denis-d’Oléron
L’Ancien Abri Du Canot De Sauvetage 1 Bd d’Antioche Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime
Début : 2026-04-28 10:00:00
fin : 2026-05-03 19:00:00
2026-04-28
Exposition des dessins et peintures de Michel Schaillée
L’Ancien Abri Du Canot De Sauvetage 1 Bd d’Antioche Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 82 34 71 michel.schaillee@gmail.com
English : Art & Liberty exhibition
Exhibition of drawings and paintings by Michel Schaillée
