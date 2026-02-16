Exposition Art Lion’s club Espace Boris Vian Fond d’art moderne et contemporain Montluçon

Exposition Art Lion’s club

Espace Boris Vian Fond d’art moderne et contemporain 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-14

Exposition Au Cœur de la Beauté , présentée par le Lions Club Montluçon Concordia.

.

Espace Boris Vian Fond d’art moderne et contemporain 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 81 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Au C?ur de la Beauté exhibition, presented by the Lions Club Montluçon Concordia.

L’événement Exposition Art Lion’s club Montluçon a été mis à jour le 2026-02-14 par Montluçon Tourisme