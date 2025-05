EXPOSITION ART MODERNE ET ART RECYCLE – Roquebrun, 24 mai 2025 07:00, Roquebrun.

Hérault

EXPOSITION ART MODERNE ET ART RECYCLE 53 Avenue des Orangers Roquebrun Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24

fin : 2025-06-01

Date(s) :

2025-05-24

2025-05-29

2025-06-05

La Grange d’Art à Roquebrun, spécialisée dans l’art moderne et l’art recyclé, présente trois artistes très différents dans sa nouvelle exposition.

La Grange d’Art à Roquebrun, espace rustique d’exposition d’art, axé sur le recyclage et la protection de l’environnement. Elle présente trois artistes très différents dans sa nouvelle exposition.

Jean-Louis Guilhaumon montre des vêtements peints qui semblent venir d’une autre époque. Des drapés luxuriants s’échappent littéralement du tableau et créent une atmosphère mélancolique.

L’artiste allemand Jens Mohr habille ses objets recyclés de manière extrêmement humoristique. Les personnages et animeaux se composent de vieux objets ménagers comme des fers à repasser, des passoires, des bouilloires et des brosses.

Des chiffons, des soutiens-gorges, des bas et des chutes de tissu se retrouvent dans les tableaux et sculptures de Susanne Berger. Des vêtements faits de films plastiques, de sacs et de bouteilles vides flottent dans l’espace. .

53 Avenue des Orangers

Roquebrun 34460 Hérault Occitanie

English :

La Grange d’Art in Roquebrun, specializing in modern and recycled art, presents three very different artists in its new exhibition.

German :

La Grange d’Art in Roquebrun, das sich auf moderne Kunst und Recyclingkunst spezialisiert hat, stellt in seiner neuen Ausstellung drei sehr unterschiedliche Künstler vor.

Italiano :

La Grange d’Art di Roquebrun, specializzata in arte moderna e riciclata, presenta nella sua nuova mostra tre artisti molto diversi tra loro.

Espanol :

La Grange d’Art de Roquebrun, especializada en arte moderno y reciclado, presenta en su nueva exposición a tres artistas muy diferentes.

L’événement EXPOSITION ART MODERNE ET ART RECYCLE Roquebrun a été mis à jour le 2025-05-12 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC