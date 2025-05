Exposition Art naïf – Bois-Héroult, 6 juin 2025 07:00, Bois-Héroult.

Seine-Maritime

Exposition Art naïf 400 Rue du Château Bois-Héroult Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-06-06

fin : 2025-06-07

Date(s) :

2025-06-06

Le Domaine de Bois-Héroult, accueil à l’occasion des Rendez-vous aux jardins une exposition d’art de la peintre Laetitia Uzelac.

Retrouvez cette exposition dans le parc à la française

Au programme

Visite libre de 10h à 12h et de 14h à 18h

Visite guidée à 14h30, 15h30 et 16h30

400 Rue du Château

Bois-Héroult 76750 Seine-Maritime Normandie

English : Exposition Art naïf

The Domaine de Bois-Héroult is hosting an art exhibition by painter Laetitia Uzelac for the Rendez-vous aux jardins.

See this exhibition in the French park

Program:

Self-guided tours from 10am to 12pm and from 2pm to 6pm

Guided tours at 2.30pm, 3.30pm and 4.30pm

German :

Die Domaine de Bois-Héroult empfängt anlässlich des Rendez-vous aux jardins eine Kunstausstellung der Malerin Laetitia Uzelac.

Die Ausstellung ist im französischen Park zu sehen

Auf dem Programm stehen:

Freie Besichtigung von 10.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 18.00 Uhr

Geführte Besichtigung um 14:30, 15:30 und 16:30 Uhr

Italiano :

Il Domaine de Bois-Héroult ospita una mostra d’arte della pittrice Laetitia Uzelac in concomitanza con il Rendez-vous nei Giardini.

Visitate questa mostra nel parco in stile francese

Programma:

Visite autoguidate dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00

Visite guidate alle 14.30, alle 15.30 e alle 16.30

Espanol :

El Domaine de Bois-Héroult acoge una exposición de arte de la pintora Laetitia Uzelac coincidiendo con la Cita en los Jardines.

Ver esta exposición en el parque a la francesa

Programa:

Visitas autoguiadas de 10.00 a 12.00 h. y de 14.00 a 18.00 h

Visitas guiadas a las 14.30 h, 15.30 h y 16.30 h

L’événement Exposition Art naïf Bois-Héroult a été mis à jour le 2025-05-09 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin