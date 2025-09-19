Exposition Art Naïf et conférences Salle polyvalente Roumare

Exposition Art Naïf et conférences Salle polyvalente Roumare vendredi 19 septembre 2025.

Exposition Art Naïf et conférences

Salle polyvalente Place de la Liberté Roumare Seine-Maritime

Samedi 2025-09-19 10:00:00

2025-09-21 18:00:00

2025-09-19 2025-09-20

L’ « Association Culturelle à Roumare » organise une exposition dédiée à l’Art Naïf (25 artistes exposeront) ainsi que deux mini-conférences animées par deux artistes.

Salle polyvalente- entrée libre .

Salle polyvalente Place de la Liberté Roumare 76480 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 33 46 15

