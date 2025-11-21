Exposition Art optique Riedisheim
Exposition Art optique Riedisheim vendredi 21 novembre 2025.
13 rue de la paix Riedisheim Haut-Rhin
Début : Samedi 2025-11-21 09:00:00
fin : 2025-12-17 12:30:00
2025-11-21
Dans le cadre du marché de Saint-Nicolas, venez découvrir une exposition de ICKO.
Vernissage le 21 novembre 2025 à 19h en présence de l’artiste.
L’artiste sera également présente pendant le Marché de Saint-Nicolas et proposera ses créations à la vente.
Salle d’exposition accessible uniquement par un escalier. 0 .
13 rue de la paix Riedisheim 68400 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 65 94 74 bibliotheque@riedisheim.fr
