Exposition Art optique Riedisheim

13 rue de la paix Riedisheim Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-11-21 09:00:00

fin : 2025-12-17 12:30:00

2025-11-21

Dans le cadre du marché de Saint-Nicolas, venez découvrir une exposition de ICKO.

Vernissage le 21 novembre 2025 à 19h en présence de l’artiste.

L’artiste sera également présente pendant le Marché de Saint-Nicolas et proposera ses créations à la vente.

Salle d’exposition accessible uniquement par un escalier. 0 .

13 rue de la paix Riedisheim 68400 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 65 94 74 bibliotheque@riedisheim.fr

